30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Sub Inspector Exam-2025 : राजस्थान के 41 शहरों में 5-6 अप्रेल को होगी SI भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा में रहेंगे केंद्र

Sub Inspector Exam-2025 : राजस्थान लोक सेवा आयोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा -2025 की परीक्षा सामग्री अगले सप्ताह भेजेगा। राजस्थान के 41 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 30, 2026

RPSC Sub Inspector Exam 5-6 April centers Security will remain under shadow of bayonets

फाइल फोटो - AI

Sub Inspector Exam-2025 : राजस्थान लोक सेवा आयोग 5 और 6 अप्रैल को होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर परीक्षा सामग्री अगले सप्ताह भेजेगा। केंद्रों के आसपास और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। परीक्षा में 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न-पत्र का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी रविवार को एसएसओ पोर्टल पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन कर सूचना ले सकेंगे।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र 2 अप्रैल को वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे। इनमें विशेष क्यूआर कोड भी होंगे। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकेगा। दो चरणों में होगी परीक्षा परीक्षा 5 एवं 6 अप्रैल को दो चरणों में होगी। दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न-पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

संदिग्धों पर रहेगी विशेष नजर

मेहता ने बताया कि पेपर की गोपनीयता, सुरक्षित रखने और समयबद्ध वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अनैतिक गतिविधियों, डमी अभ्यर्थियों के प्रवेश और संदिग्ध तत्वों को रोकने के लिए जिला कलक्टर और एसपी के समन्वय से विशेष निगरानी रहेगी। प्रत्येक केंद्र पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। आपराधिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों व आसपास की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी।

साइबर कैफे और ई-मित्र रहेंगे बंद

परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित साइबर कैफे एवं ई-मित्र केंद्र बंद रहेंगे। केंद्रों में मोबाइल, ईयरफोन, ब्लूटूथ, घड़ी, पेजर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पाबंदी रहेगी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड और पर्यवेक्षक केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने परीक्षा को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी योजना पूरी गंभीरता के साथ बनाई जानी चाहिए। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने भी पुराने अनुभवों से सीख लेकर इस बार शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Sub Inspector Exam-2025 : राजस्थान के 41 शहरों में 5-6 अप्रेल को होगी SI भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा में रहेंगे केंद्र

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संगीत साधना के पथिक : ललित का सुरमय सफर

ajmer
अजमेर

Rajasthan: बेटियों को 20 करोड़ रुपए से बड़ा तोहफा देगी भजनलाल सरकार, 30 एकड़ जमीन पर होगा ऐसा काम

Girls Sainik School, Girls Sainik School in Rajasthan, Girls Sainik School in Ajmer, Rajasthan Girls Sainik School, Girls Sainik School Latest News, Girls Sainik School Update News, Ajmer News, Girls Sainik School in Ajmer
अजमेर

Ajmer Student Death: चाय की दुकान पर पानी पीते-पीते 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत

Ajmer Student Death
अजमेर

Rajasthan Crime: बंदूक की नोक पर NRI के अपरहण की कोशिश, नकली पुलिसकर्मी बनकर आए लुटेरे

ajmer nri
अजमेर

Ajmer: SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को, एडमिट कार्ड पर स्पेशल QR कोड, एग्जाम सेंटर से 100 मीटर एरिया लॉक

आरपीएससी मुख्यालय अजमेर, पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.