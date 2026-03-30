Sub Inspector Exam-2025 : राजस्थान के 41 शहरों में 5-6 अप्रेल को होगी SI भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा में रहेंगे केंद्र

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। परीक्षा में 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न-पत्र का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी रविवार को एसएसओ पोर्टल पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन कर सूचना ले सकेंगे।