Rajasthan Crime: बंदूक की नोक पर NRI के अपरहण की कोशिश, नकली पुलिसकर्मी बनकर आए लुटेरे

बधिर विद्यालय वैशाली नगर निवासी अप्रवासी भारतीय गंगाधर शिवनानी ने बताया कि वह करीब 10 -15 साल से कनाडा में रहते हैं। उनके छोटे भाई गुरमुख के पैर में गैंगरीन होने पर वह तबीयत पूछने शुक्रवार रात्रि 7.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से अजमेर पहुंचे। यहां करीब 8.15 बजे एक कार में तीन लोग उनके घर पहुंचे। एक युवक ने कार से उतरकर बाहर से गंगाधर का नाम पूछा।

