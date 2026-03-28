जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल रात से लागू होगा समर शेड्यूल, 26 शहरों से कनेक्टिविटी, हर हफ्ते 824 फ्लाइट्स का संचालन

इधर, प्रदेशभर से हज यात्री जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होंगे, जिसके चलते शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं हो रही है। इससे जरूरी दिशानिर्देश ओर बैठकें भी नहीं हो रही है। ऐसे में शहर की हज से जुड़ी खिदमतगार कमेटियां भी आगे आकर यात्रियों की मदद कर रही हैं। राजस्थान हज वेलफेयर सोसायटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि बीते 60 साल से हाजियों की खिदमत का सिलसिला जारी है। 1965 में सबसे पहले रोजा इफ्तारी से मदद का सिलसिला शुरू हुआ था। एयरपोर्ट से लेकर हज हाउस सहित अन्य जिम्मा अपनी टीम के साथ खुद संभाल रहे हैं।