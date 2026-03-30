Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की व्यवस्था, पात्रता परीक्षा का परिणाम आते ही अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा का परिणाम आ गया तो अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र माना जाएगा, भले मार्कशीट या डिग्री बाद में जारी हुई हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग व संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी कर ली जाए।