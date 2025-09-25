शर्मनाक : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर किया कार में गैंगरेप का प्रयास

पुलिस के अनुसार पीडिता की मां ने गत 22 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। गत 20 सितम्बर को सुबह साढ़े 9 बजे बी-टेक के छात्र और उसके दो साथी उसकी बेटी को कॉलेज के मुख्यद्वार से अगवाकर ले गए। आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद कार में बलात्कार का प्रयास किया। बेटी की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे बदहवास हालत में इंजीनियर कॉलेज के मुख्यद्वार पर छोड़ गए। नाबालिग बेटी को बदहवास हालत में कॉलेज स्टाफ, वार्डन व सहपाठियों ने भी देखा। इसके बाद उसकी बेटी को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद उसकी बेटी ने आरोपियों के डर से चुप्पी साध ली लेकिन घर पहुंचने पर उसके साथ हुई घटना बयान की। पुलिस ने उसकी मां की शिकायत पर सामूहिक बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीडि़ता का जेएलएनएच में मेडिकल करवाकर अनुसंधान शुरू कर दिया ।