Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

शर्मनाक : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर किया कार में गैंगरेप का प्रयास

अपराध : कोल्ड ड्रिंक में पिलाई शराब, तबीयत बिगड़ी तो कॉलेज के बाहर छोड़ा, सहपाठी छात्राओं ने करवाया अस्पताल में भर्ती

अजमेर

Manish Singh

Sep 25, 2025

शर्मनाक : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर किया कार में गैंगरेप का प्रयास
शर्मनाक : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर किया कार में गैंगरेप का प्रयास

अजमेर(Ajmer News). इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या की छात्रा को अगवाकर नशीला पदार्थ पिलाकर कार में गैंगरेप के प्रयास का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी जयपुर के निजी कॉलेज में बी-टेक का छात्र है। आरोपी व उसके मित्रों ने पीडि़ता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार का प्रयास किया। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसको कॉलेज के मुख्य द्वार पर छोड़ फरार हो गए। आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर बलात्कार का प्रयास, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार पीडिता की मां ने गत 22 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। गत 20 सितम्बर को सुबह साढ़े 9 बजे बी-टेक के छात्र और उसके दो साथी उसकी बेटी को कॉलेज के मुख्यद्वार से अगवाकर ले गए। आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद कार में बलात्कार का प्रयास किया। बेटी की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे बदहवास हालत में इंजीनियर कॉलेज के मुख्यद्वार पर छोड़ गए। नाबालिग बेटी को बदहवास हालत में कॉलेज स्टाफ, वार्डन व सहपाठियों ने भी देखा। इसके बाद उसकी बेटी को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद उसकी बेटी ने आरोपियों के डर से चुप्पी साध ली लेकिन घर पहुंचने पर उसके साथ हुई घटना बयान की। पुलिस ने उसकी मां की शिकायत पर सामूहिक बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीडि़ता का जेएलएनएच में मेडिकल करवाकर अनुसंधान शुरू कर दिया ।

ऐसे सम्पर्क में आया आरोपी

पीडि़ता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि यहां कॉलेज में रैगिंग की शिकायत के बाद उन्होंने बेटी का जयपुर के एक कॉलेज में दाखिला कराना चाहा। वहां अजमेर के युवक से मुलाकात हुई। उसने अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स व सीनियर से पहचान की बात कही। इस पर वह लौट आए। इस दौरान आरोपी ने बेटी से मोबाइल नम्बर हासिल कर लिए। यहां आने के बाद वह सोशल मीडिया पर भी बेटी से सम्पर्क में आ गया। उसकी बेटी को टीचर्स और सीनियर से बात करने का झांसा दिया। रैगिंग से बचाने की बात कहकर 19 सितम्बर को भी कॉलेज के बाहर बुलवाया। तब कार में एक अन्य युवक था। दूसरे युवक ने खुद को दूसरी ब्रांच में फैकल्टी बताया था। कुछ देर घूमने के बाद वह उसे कॉलेज के बाहर छोड़ गए।

बलात्कार का प्रयास, जान से मारने की धमकी

पीडि़ता की मां ने बताया कि मुख्य आरोपी ने 20 सितम्बर को फिर से उसकी बेटी को कॉलेज के बाहर बुलाया। वह आई तो कार में दो अन्य युवक मौजूद थे। एक ने खुद को फैकल्टी बताया। आरोपी ने उसको कार में बैठने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया लेकिन आरोपी उसको सीनियर्स से बात करवाने की कहकर ले गए। आरोपियों ने एक होटल के बाहर कार रोककर कोल्ड ड्रिंक खरीदी। फिर शराब मिलाकर उसे पिला दी। नशा चढ़ने पर आरोपियों ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास किया। विरोध पर उन्होंने उसकी बेटी के साथ हाथापाई की। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे कॉलेज के बाहर छोड़ गए। उन्होंने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

सहपाठी ने पहुंचाया अस्पताल

छात्रा की मां ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी ने हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर सहपाठी को कॉल किया। उसे तबीयत खराब होने की जानकारी दी। सहपाठी छात्रा ने उसे अस्पताल पहुंचाने के बाद उनको सूचना दी। वह अजमेर पहुंची तो उसकी बेटी बदहवास हालत में थी। उसे थाने लेकर गए लेकिन वह उनकी धमकी से सहमी हुई थी। उसे समय उसने कुछ नहीं बताया। बेटी को घर लेकर पहुंचे तब उसने अपने साथ पेश आए हादसे को बयान किया। तब उन्होंने उसे हिम्मत बंधाते हुए आदर्शनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

गम्भीर धाराओं में प्रकरण दर्ज

पुलिस ने अपहरण, नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक बलात्कार की नीयत से निर्वस्त्र कर बल का प्रयोग करने, बंधक बनाकर रखने, जे.जे. एक्ट व लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में वृत्ताधिकारी अजमेर दक्षिण अनुसंधान कर रहे है।

इनका कहना है...

पीडि़ता की मां की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पीडि़ता का मेडिकल करवाया गया है। प्रकरण में गहनता से पड़ताल की जा रही है। प्रकरण में मुख्य आरोपी व उसके साथियों के संबंध में पड़ताल की जा रही है।

ओमप्रकाश, सीओ दक्षिण व अनुसंधान अधिकारी अजमेर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:13 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / शर्मनाक : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को अगवाकर किया कार में गैंगरेप का प्रयास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.