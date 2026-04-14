शर्मनाक : सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पर दस साल से देहशोषण का आरोप

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2016 में पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी मुलाकात भगवानगंज निवासी पृथ्वीराज बुंदेल से हुई। आरोपी उस समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत था और वर्ष 2023 में राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ। आरोपी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्रेम संबंध बनाने का दबाव बनाया।