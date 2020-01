जब किशनगढ़ की 'बर्फीली वादियों’ में थिरके टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर तो......

अजमेर/मदनगंज-किशनगढ़ .बर्र्फीली वादियों का सा अहसास कराने वाले किशनगढ़ के मार्बल डंपिंग यार्ड (Shooting at the dumping yard in Kishangarh) पर बुधवार को बागी 3 फिल्म का गाना (bagi 3 film song) शूट किया गया। फिल्म के नायक टाइगर श्रॉफ और हीरोइन श्रद्धा कपूर (Tiger Shroff and Shraddha Kapoor in kishangarh) पर दस बहाने करके ले गया दिल... रिमिक्स गाने(Remix songs) को फिल्माया गया। गाने के कई शॉट फिल्माए गए। गाने में सहायक कलाकारों ने भी सहयोग किया।

शूटिंग की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग टाइगर और श्रद्धा कपूर (Tiger and Shraddha Kapoor) की एक झलक पानेे के लिए जुट गए। डंपिंग यार्ड(dimping yard) पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि सुरक्षा के चलते निजी बॉडीगार्ड (Personal bodyguard) वहां तैनात थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना यूनिट (unit) की मंजूरी के यार्ड में प्रवेश नहीं करने दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने दूर से ही हाथ हिलाकर फैन्स को खुश किया। वहीं लोगों को यार्ड में प्रवेश नहीं मिलने के कारण शूटिंग देखने का मौका नहीं मिला और उन्हें निराश लौटना पड़ा।

