Student Union Election: दौडऩे लगी कार-जीप, एक-एक वोट है कीमती

अजमेर. छात्रसंघ चुनाव (chatr sangh chunav) में एक-एक वोट (vote) कीमती है। इसकी अहमियत छात्रनेता बखूबी जानते हैं। मतदान शुरू होती ही प्रत्याशियों (candidates)-समर्थकों (suporters) की गाडिय़ां दौडऩे लगी हैं। छात्र-छात्राओं के घर (door to door) जाकर उनको लाना शुरू हो गया है।

नियमों के है खिलाफ

लिंगदोह समिति के चुनाव नियमों (lingdoh committee) की जमकर धज्जियां उड़ रही है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढऩे वाले छात्र-छात्राएं (boys and girls) इसकी पालना करते नहीं दिख रहे। ओपन जिप्सी (gypsy), जीप (jeep), पजेरो, फाच्र्यूनर, ऑडी जैसी गाडिय़ां विद्यार्थियों को लेने उनके घरों तक पहुंच रही है। छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मतदान (vote caste) के बाद छात्र-छात्राओं को वापस छोडऩे का वायदा भी किया है। इनके अलवा बुलेट (bullet), तेज रफ्तार वाली बाइक्स (bikse) भी सडक़ों पर फर्राटे से घूम रही है।

मेरा ध्यान रखना प्लीज..

मतदान के लिए जाते वक्त छात्र-छात्राओं के सामने प्रत्याशी हाथ जोडकऱ विनती करते दिखाई दे रहे हैं। वे पेम्पलेट थमाकर वोट डालने की अपील (appeal for vote) कर रहे हैं। इसके जवाब में कई नौजवान देखेंगे...., बिल्कुल आपको ही वोट (my vote) मिलेगा..., श्योर (sure).... जैसे जुमले भी कह रहे हैं।

एसपीसी-जीसीए के बाहर गहमागहमी

सर्वाधिक गहमागहमी का माहौल यहीं नजर दिख रहा है। यहां एनएसयूआई (nsui) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (abvp) के छात्रों और कार्यकर्ताओं में परस्पर शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। कई कार्यकर्ता और छात्र एकदूसरे पर बांहे चढ़ाते (tention) दिख रहे हैं। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर लिंगदोह समिति की सिफारिशों को धत्ता बताते हुए नौजावनों (youths) ने सडक़ों पर जमकर पेम्पलेट (pamplet) भी उड़ा रहे हैं। यहां स्थिति कुछ तनावपूर्र्ण है।

हॉस्टल के छात्रों की कतार

दयानंद कॉलेज में हॉस्टल के छात्रों ने एकसाथ कतारबद्ध होकर वोट डालने जाएंगे। हॉस्टल (hostel politics) में नागौर, सीकर, मेड़ता, कुचामन, और अन्य क्षेत्रों के छात्र ज्यादा रहते हैं। ऐसे में छात्र संगठनों ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं (senior workers) को उन्हें लाने अैार मतदान (vote caste) कराने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा रामगंज, सुभाष नगर, केसरगंज क्षेत्र में किराए के कमरों (rental rooms) में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी वाहनों पर बैठाकर लाया जा रहा है।

ये हैं कमान संभालने वाले

महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष नवीन सोनी, यूथ कांग्रेस के डॉ. सुनील लारा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित जैन, शिवप्रकाश गुर्जर, भगवान सिंह चौहान, मोहित जैन, दीनाराम धौलिया, जयमलसिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सोहन शर्मा, प्रांत सहमंत्री मेहुल जैन, पार्षद नीरज जैन, प्रशांत यादव और अन्य