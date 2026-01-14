राजस्थान के युवक पर थाईलैंड सरकार ने करोड़ों रुपए के हीरे चोरी का लगाया आरोप, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी

शंकेश मुथा कई सालों से बैंकॉक में एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे। विश्वास जीतने के बाद उन्होंने मौका देखकर हीरे चुरा लिए और भारत वापस आ गए। इन हीरों की कीमत करीब 3.89 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चोरी 2021 में हुई थी। थाईलैंड पुलिस ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट भी निकाला गया। थाईलैंड सरकार ने भारत से उनके प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) की मांग की है।