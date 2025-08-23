नकाबपोश आरोपियों ने तलवार व चाकू दिखाकर की मारपीट, लूट

भिनाय के समीपवर्ती ग्राम राताकोट में गुरुवार मध्यरात्रि बाद हथियारबंद लुटेरे एक परिवार पर जानलेवा हमला कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पीड़ित के साथ पुलिस थाना भिनाय पहुंचकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार राताकोट निवासी गोपी पुत्र भागीरथ जाट (70) ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8-10 नकाबपोश बदमाश उसके घर की चारदीवारी फांदकर भीतर घुसे।
आरोपियों के पास तलवारें, चाकू और पिस्तौलनुमा हथियार था। उन्होंने मकान मालिक एवं परिवारजन पर हमला कर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं मोबाइल फोन छीन लिए। हमले में गोपी, उसकी पत्नी व पुत्रवधुओं को चोटें आईं। इन्हें धमकाकर आरोपियों ने गहने और बक्से की चाबी छीनी। आरोपी बक्सा तोड़कर उसमें रखे सोने व चांदी के गहने ले गए। इस दौरान उन्होंने परिवार के बच्चों को भी हथियार दिखाकर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़त ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह घर पर परिवार के साथ सो रहा था। इसी दौरान घर की चारदीवारी फांदकर करीब 8-10 नकाबपोश घर में घुसे। इनके हाथ में तलवारें, चाकू व एक पिस्तौलनुमा हथियार था। उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी और उसके कानों में पहने सोने की मुरकियां और झेले तोड़ लिए। गले में पहने सोने के मालिये को तोड़ा और उसकी जेब में रखे चार हजार रुपए व दो मोबाइल छीन लिए।
पुत्रवधू परमेश्वरी और पौत्र मनीष व पौत्री सुमन बचाने के लिए दौड़े तो उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने पिस्तौलनुमा हथियार बच्चों की कनपटी पर तान दिया और पुत्रवधू का मादलिया व सोने की झुमरियां तोड़ लीं। आरोपियों ने लोहे कि राड से बक्से का ताला तोड़ दिया। इसमें रखे पुत्रवधू के चांदी के कड़े, कनकती, पायजम, सोने का मंगलसूत्र, नेकलेस, कनकती व पायजम लेकर धमकाया और गेट खोलकर भाग गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।