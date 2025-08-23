नकाबपोश आरोपियों ने तलवार व चाकू दिखाकर की मारपीट, लूट

पुत्रवधू परमेश्वरी और पौत्र मनीष व पौत्री सुमन बचाने के लिए दौड़े तो उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने पिस्तौलनुमा हथियार बच्चों की कनपटी पर तान दिया और पुत्रवधू का मादलिया व सोने की झुमरियां तोड़ लीं। आरोपियों ने लोहे कि राड से बक्से का ताला तोड़ दिया। इसमें रखे पुत्रवधू के चांदी के कड़े, कनकती, पायजम, सोने का मंगलसूत्र, नेकलेस, कनकती व पायजम लेकर धमकाया और गेट खोलकर भाग गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।