Ragging : पीडि़त छात्रा पर बनया गया था ‘बॉस’ परम्परा का दबाव

पड़ताल में सामने आया कि गर्ल्स हॉस्टल में जूनियर छात्रा को परेशान करने की नेशनल एंटी रैगिंग हेल्प लाइन पोर्टल पर की गई शिकायत इंजीनियरिंग कॉलेज में खासी चर्चित हुई। शिकायत को लेकर कॉलेज में कथित तौर पर शिक्षक(फैकल्टीमेम्बर्स) ने भी छात्रा से नाराजगी जाहिर की। छात्रा को कॉलेज में ‘बॉस’परम्परा फॉलो नहीं करने पर मार्क्स काटने तक की धमकी दी गई थी। यह खुलासा पीडि़ता की मां ने अपनी शिकायत में किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रो. ए.आर. गर्ग ने बड़ल्या इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य से पूरे प्रकरण में जांच कमेटी गठित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।