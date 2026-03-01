आजादी से अब तक, राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा का समावेश है विधानसभा डायरी

विधानसभा डायरी में राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र है। डायरी की शुरूआत में जयपुर नरेश सवाई मानसिंह को राजस्थान के राजप्रमुख की शपथ दिलाते हुए देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है। इसके साथ ही वर्तमान में हरिभाऊ बागडे को राजस्थान के राज्यपाल की शपथ दिलाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपतिमनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव का चित्र व वर्णन है। इसी तरह डायरी में 1952 से 2000 तक राजस्थान विधानसभा की कार्यवाहियों का साक्षी रहा सवाई मानसिंह टाउन हॉल दर्शाया गया है। इसी तरह राजस्थान विधानसभा का वर्तमान भवन भी वर्णित है। राजस्थान विधानसभा में अभिभाषण देते हुए प्रथम राज्यपाल गुरूमुख निहाल सिंह (1956) के साथ ही विकसित भारत की संकल्पना की अभिव्यक्ति राजस्थान विधानसभा में अभिभाषण देते हुए वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का भी जिक्र है।