ये कैसा उष्ट्र संरक्षण… प्रोत्साहन राशि दोगुनी, फिर भी आबादी में अपेक्षित वृद्धि नहीं

राज्य सरकार की ओर से 2022-23 में उष्ट्र संरक्षण योजना शुरू की गई। अक्टूबर 2024 के बाद योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया। योजना में ऊंट के बच्चे के जन्म के दो माह के भीतर आवेदन करने पर पहली तथा 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किश्त दी जाती है। विभाग की ओर से समीपवर्ती पशु चिकित्सालय के चिकित्सक से भौतिक सत्यापन कराया जाता है। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित होती है। योजना में एक पशुपालक को 5 पशुओं तक के लिए लाभ मिलता है।