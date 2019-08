डीजल बचाने व आय बढ़ाने वाले रोडवेज कर्मचारी होंगे सम्मानित

अजमेर. राजस्थान पथ परिवहन निगम श्रेष्ठ परिणाम देने वाले चालकों-परिचालकों (Roadways employees ) को निगम के स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगा। रोडवेज मुख्यालय ने सभी आगार प्रबन्धकों को पत्र लिखकर एेसे चालकों-परिचालकों के नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें वर्ष 2018-19 में वोल्वो, सुपर डीलक्स, अन्तररा’यीय दु्रतगामी एवं साधारण सेवा में चलकर उ"ातम आय प्रति किमी अर्जित करने वाले परिचालक। पिछले वर्ष उ"ातम डीजल औसत (केएमपीएल) ( save diesel and increase income ( हासिल करने वाली चालकों तथा निर्धारित वर्दी में आने वाले परिचालकों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है विभागीय जांच विचाराधीन होने वाले कर्मचारी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। आगार प्रबन्धकों को कर्मचारियों के नाम 31 अगस्त तक भेजने होंगे।

who save diesel and increase income will be honored

ब"ो भी होंगे सम्मानित

राजस्थान परिवहन निगम(rsrtc) के 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस समारोह के दौरान रोडवेज कर्मचारियों के मेधावी ब"ाों को भी सम्मनित किया जाएगा। निगम ने कर्मचारियों के एेसे ब‘चों के नाम मांगे हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत या अधिक अंक तथा बारहवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल किए हैं।

पांच चालकों की सेवाएं समाप्त

पिछले दिनों हड़ताल करने वाले एजेंसी के पांच चालकों की सेवाएं रोडवेज के अजयमेरू आगार ने समाप्त कर दी है। इन चालकों को एजेंसी को लौटा दिया गया है। यह चालक स्थाई किए जाने सहित कई अन्य मांगों को पिछले सप्ताह हड़ताल पर चले गए थे जिससे बसों का संचालन प्रभावित हुआ था तथा रूटों पर बसों को रद्द करना पड़ा।

read more: Heavy rain in ajmer : दिल्ली और अहमदाबाद की नहीं उतरी फ्लाइट