11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को उतारा मौत के घाट… 14 दिन पहले रची साजिश, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

पति रोहित सैनी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी संजू की हत्या करवा दी।

अजमेर

Lokendra Sainger

Aug 11, 2025

ajmer murder case
Photo- Patrika Network

Ajmer Murder Case: अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा में रविवार को राखी बांधकर पति संग घर लौट रही विवाहिता संजू सैनी की हत्या के मामले में जिला पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पति रोहित सैनी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी संजू की हत्या करवाई। दो सप्ताह पहले रचे गए इस षड्यंत्र को अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस को सुनाई लूट, हत्या की झूठी कहानी टिक नहीं सकी।

किशनगढ़ थाना व जिला स्पेशल टीम(डीएसटी) ने साक्ष्य जुटाते हुए कुछेक घंटों में निर्मम हत्याकांड का राजफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरूद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि किशनगढ़ थाना क्षेत्र के सिलोरा में विवाहिता संजू सैनी की निर्मम हत्या के आरोप में उसके पति किशनगढ़ उदयपुर कलां निवासी रोहित सैनी व उसके दोस्त किशनगढ़ सांवतरसर हाल अजमेर वैशालीनगर, राजीव कॉलोनी निवासी रवि मेघवाल (20) को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध किया है। वारदात में प्रेमिका की लिप्तता की पुलिस गहनता से पड़ताल में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Murder : राजस्थान में भाजपा नेता ने पत्नी को गला काटकर मारा, पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को किया घायल
अजमेर
PATRIKA PHOTO

मृतका के भाई ने जताया था शक

किशनगढ़ थाना पुलिस को 10 अगस्त दोपहर डेढ़ बजे सूचना मिली थी कि सिलोरा रोड कांजी हाउस की तरफ जा रहे दम्पती के साथ अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर मारपीट की और विवाहिता का गला रेतकर गहने व मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। राहगीर ने लहूलुहान संजू सैनी व रोहित सैनी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश शुरू की।

मृतका के बड़े भाई किशनगढ़, रलावता निवासी विष्णु मालाकार ने बहन संजू की हत्या का संदेह बहनोई रोहित पर जताया। उसने रिपोर्ट में बताया कि बहनोई रोहित का चाल-चलन ठीक नहीं होने व अवैध संबंधों के कारण संजू से अनबन चल रही थी। वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: जोधपुर में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 श्रमिकों की मौत, सदमे में चाचा बेहोश
जोधपुर
death of workers in Jodhpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को उतारा मौत के घाट… 14 दिन पहले रची साजिश, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.