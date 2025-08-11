अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को उतारा मौत के घाट… 14 दिन पहले रची साजिश, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

Ajmer Murder Case: अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा में रविवार को राखी बांधकर पति संग घर लौट रही विवाहिता संजू सैनी की हत्या के मामले में जिला पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पति रोहित सैनी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी संजू की हत्या करवाई। दो सप्ताह पहले रचे गए इस षड्यंत्र को अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस को सुनाई लूट, हत्या की झूठी कहानी टिक नहीं सकी।