अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को उतारा मौत के घाट… 14 दिन पहले रची साजिश, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

Ajmer Murder Case: अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा में रविवार को राखी बांधकर पति संग घर लौट रही विवाहिता संजू सैनी की हत्या के मामले में जिला पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पति रोहित सैनी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी संजू की हत्या करवाई। दो सप्ताह पहले रचे गए इस षड्यंत्र को अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस को सुनाई लूट, हत्या की झूठी कहानी टिक नहीं सकी।
किशनगढ़ थाना व जिला स्पेशल टीम(डीएसटी) ने साक्ष्य जुटाते हुए कुछेक घंटों में निर्मम हत्याकांड का राजफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरूद्ध किया गया है।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि किशनगढ़ थाना क्षेत्र के सिलोरा में विवाहिता संजू सैनी की निर्मम हत्या के आरोप में उसके पति किशनगढ़ उदयपुर कलां निवासी रोहित सैनी व उसके दोस्त किशनगढ़ सांवतरसर हाल अजमेर वैशालीनगर, राजीव कॉलोनी निवासी रवि मेघवाल (20) को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध किया है। वारदात में प्रेमिका की लिप्तता की पुलिस गहनता से पड़ताल में जुटी है।
किशनगढ़ थाना पुलिस को 10 अगस्त दोपहर डेढ़ बजे सूचना मिली थी कि सिलोरा रोड कांजी हाउस की तरफ जा रहे दम्पती के साथ अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर मारपीट की और विवाहिता का गला रेतकर गहने व मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। राहगीर ने लहूलुहान संजू सैनी व रोहित सैनी को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश शुरू की।
मृतका के बड़े भाई किशनगढ़, रलावता निवासी विष्णु मालाकार ने बहन संजू की हत्या का संदेह बहनोई रोहित पर जताया। उसने रिपोर्ट में बताया कि बहनोई रोहित का चाल-चलन ठीक नहीं होने व अवैध संबंधों के कारण संजू से अनबन चल रही थी। वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था।