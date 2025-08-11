Jodhpur: जोधपुर में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 श्रमिकों की मौत, सदमे में चाचा बेहोश

रेजिडेंसी रोड पर एक निजी अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम कर रहे मोहम्मद खालिद (35) निवासी नागौरी गेट सुबह अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े। पास में काम कर रहे उनके चाचा मोहम्मद इकबाल यह दृश्य देखकर सदमे में बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मोहम्मद खालिद की मृत्यु हो गई। उनके चाचा को कुछ देर बाद होश आया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है।