Jodhpur: जोधपुर में निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 श्रमिकों की मौत, सदमे में चाचा बेहोश

राजस्थान के जोधपुर शहर में सोमवार को निर्माण कार्य के दौरान दो अलग-अलग हादसों ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। रेजिडेंसी रोड और सर्किट हाउस रोड पर हुए इन हादसों में दो श्रमिकों की असंतुलन के कारण गिरने से मौत हो गई, जिसने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की कमी को उजागर किया।
रेजिडेंसी रोड पर एक निजी अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम कर रहे मोहम्मद खालिद (35) निवासी नागौरी गेट सुबह अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े। पास में काम कर रहे उनके चाचा मोहम्मद इकबाल यह दृश्य देखकर सदमे में बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मोहम्मद खालिद की मृत्यु हो गई। उनके चाचा को कुछ देर बाद होश आया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है।
इसी तरह सर्किट हाउस रोड पर प्लास्टर का काम कर रहे कारीगर गणपत लाल (52) असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल गणपत लाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
ये हादसे निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की ओर इशारा करते हैं। दोनों घटनाओं ने प्रशासन और ठेकेदारों के लिए श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत को उजागर किया। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है।