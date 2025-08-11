Jodhpur: 4 साल पहले हुई शादी, डेढ़ साल की मासूम को सोता छोड़कर मां ने लगा ली फांसी, नहीं मिला सुसाइड नोट

वह मकान की छत पर ओढ़नी के फंदे से लटकी हुई थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस दृश्य ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूजा के पिता बुद्धाराम की शिकायत पर मर्ग दर्ज की गई। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। चूंकि शादी को चार साल ही हुए थे, इसलिए मामले की जांच एसडीएम स्तर पर की जा रही है।