Jodhpur: 4 साल पहले हुई शादी, डेढ़ साल की मासूम को सोता छोड़कर मां ने लगा ली फांसी, नहीं मिला सुसाइड नोट

पुलिस ने बताया कि पूजा की शादी चार साल पहले सालावास निवासी रितेश से हुई थी। इस दंपती को डेढ़ साल की एक बेटी भी है। पिछले एक साल से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी।

Rakesh Mishra

Aug 11, 2025

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के सालावास गांव में मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। केरू गांव में अपने पीहर में रह रही 24 वर्षीय पूजा पत्नी रितेश उर्फ नरपत सेन ने मकान की छत पर बनी सीढ़ियों पर ओढ़नी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया।

पति से थी अनबन

पुलिस ने बताया कि पूजा की शादी चार साल पहले सालावास निवासी रितेश से हुई थी। इस दंपती को डेढ़ साल की एक बेटी भी है। पिछले एक साल से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे जब घरवाले जागे, तो पूजा को सोता हुआ समझा गया, लेकिन डेढ़ घंटे बाद जब उनकी बेटी के रोने की आवाज गूंजी, तो परिवार के लोग उसे देखने गए। इसी दौरान उन्हें पूजा की दर्दनाक स्थिति का पता चला।

एसडीएम स्तर पर होगी जांच

वह मकान की छत पर ओढ़नी के फंदे से लटकी हुई थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस दृश्य ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूजा के पिता बुद्धाराम की शिकायत पर मर्ग दर्ज की गई। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। चूंकि शादी को चार साल ही हुए थे, इसलिए मामले की जांच एसडीएम स्तर पर की जा रही है।

