11 अगस्त 2025

सोमवार

पाली

Road Accident: गुजरात में ब्रिज से 40 फीट नीचे नदी में गिरी कार, पाली-भरतपुर के शिक्षकों सहित 4 की मौत

मोडासा पुलिस के अनुसार अहमदाबाद के चांदखेड़ा से कार मोडासा की ओर से आ रही थी, तभी कार ब्रिज से 40 फीट नीचे नदी में गिर गई।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 11, 2025

Road Accident
फाइल फोटो- पत्रिका

गुजरात के अरवल्ली जिला मुख्यालय मोडासा के पास माजूम ब्रिज से एक कार 40 फीट नीचे माजूम नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार चार शिक्षकों की मौत हो गई। मृतकों में अहमदाबाद के चांदखेड़ा के मूल निवासी विशाल राज, पाटण जिले की राधनपुर तहसील के मूल निवासी आबिद मरडिया, राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी दीपक जगदीश मेवाड़ा व राजस्थान के भरतपुर के संजय नगर के मूल निवासी कपिल शर्मा शामिल हैं।

मोडासा पुलिस के अनुसार अहमदाबाद के चांदखेड़ा से कार मोडासा की ओर से आ रही थी, तभी कार माजूम ब्रिज से 40 फीट नीचे माजूम नदी में गिर गई। हादसे में चार शिक्षकों की मौत हो गई। चारों ही मोडासा में निजी स्कूल और नीट-जेइइ की निजी ट्यूशन क्लासेस में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। चारों फिलहाल मोडासा में रहते थे।

रक्षाबंधन मनाकर लौटते समय हादसा

अहमदाबाद के चांदखेड़ा स्थित केबी रॉयल अल्टेजा सोसाइटी निवासी विशाल राज अपने साथी तीन शिक्षकों के साथ रक्षाबंधन मनाकर कार से मोडासा लौट रहे थे। मोडासा शहर के बाईपास के पास माजूम ब्रिज से गुजरते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे माजूम नदी में गिर गई।

हादसे में कार चला रहे विशाल राज, आबिद मरडिया, दीपक मेवाड़ा व कपिल शर्मा सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मोडासा पुलिस ने कार चला रहे विशाल राज के परिवार के सदस्य चांदखेड़ा निवासी निकुंज राज की शिकायत दर्ज की है। इस मामले में फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है।

Published on:

11 Aug 2025 02:21 pm

Road Accident: गुजरात में ब्रिज से 40 फीट नीचे नदी में गिरी कार, पाली-भरतपुर के शिक्षकों सहित 4 की मौत

