Road Accident: गुजरात में ब्रिज से 40 फीट नीचे नदी में गिरी कार, पाली-भरतपुर के शिक्षकों सहित 4 की मौत

गुजरात के अरवल्ली जिला मुख्यालय मोडासा के पास माजूम ब्रिज से एक कार 40 फीट नीचे माजूम नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार चार शिक्षकों की मौत हो गई। मृतकों में अहमदाबाद के चांदखेड़ा के मूल निवासी विशाल राज, पाटण जिले की राधनपुर तहसील के मूल निवासी आबिद मरडिया, राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी दीपक जगदीश मेवाड़ा व राजस्थान के भरतपुर के संजय नगर के मूल निवासी कपिल शर्मा शामिल हैं।