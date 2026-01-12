अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत, थाने तक पहुंचा मामला; मां ने तानी चप्पल, विवाद ने पकड़ा तूल

BJP leader girl fight Aligarh:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता और एक युवती के बीच सरेराह मारपीट हो गई। यह घटना देहलीगेट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। इसके बाद जो कुछ थाना परिसर में हुआ, उसने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया।