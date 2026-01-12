12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत, थाने तक पहुंचा मामला; मां ने तानी चप्पल, विवाद ने पकड़ा तूल

Aligarh News: अलीगढ़ में भाजपा नेता और एक युवती के बीच सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां युवती और उसकी मां ने हंगामा किया। थाने में चप्पल तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mohd Danish

Jan 12, 2026

aligarh bjp leader girl fight police case

अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत | Image Video Grab

BJP leader girl fight Aligarh:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता और एक युवती के बीच सरेराह मारपीट हो गई। यह घटना देहलीगेट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। इसके बाद जो कुछ थाना परिसर में हुआ, उसने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया।

बीच राह शुरू हुई कहासुनी

जानकारी के अनुसार, रविवार को भाजपा के युवा नेता गौरांग तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ घुड़ियाबाग इलाके से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक एक युवती से आमने-सामने मुलाकात हो गई। पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते विवाद हाथापाई और मारपीट में बदल गया। राह चलते लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने कराया थाने में प्रवेश

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अलग कर थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बन गई थी, इसलिए दोनों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई।

थाना परिसर में बढ़ा तनाव

थाने में पहुंचने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भाजपा नेता गौरांग तिवारी को थाना प्रभारी के कक्ष में कुर्सी पर बैठा देख युवती भड़क गई। युवती ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा भाजपा नेताओं को विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके बाद वह जोर-जोर से हंगामा करने लगी और मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाने लगी।

मां ने उठाई चप्पल, वीडियो वायरल

हंगामे के दौरान युवती की मां भी थाने पहुंच गई। बेटी की हालत देखकर वह भी आक्रोशित हो गईं और कथित तौर पर भाजपा नेता पर चप्पल उठा ली। हालांकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। थाने के भीतर हुए इस पूरे हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुराना विवाद भी आया सामने

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भाजपा नेता गौरांग तिवारी और युवती के बीच विवाद नया नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले युवती की ओर से गौरांग तिवारी के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच कई मामलों में कानूनी टकराव होता रहा है।

मेडिकल और तहरीर के बाद जांच शुरू

मारपीट के आरोपों को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया है। देर शाम युवती और गौरांग तिवारी दोनों की ओर से लिखित तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का आधिकारिक बयान

पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत, थाने तक पहुंचा मामला; मां ने तानी चप्पल, विवाद ने पकड़ा तूल

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मैं लुटेरी दुल्हन नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई’, थाने पर पहुंची महिला बोली- मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई

update in aligarh looteri dulhan case woman narrated entire story to police crime news
अलीगढ़

‘हिंदू होने की सजा मिल रही है’, 27 सालों का दर्द महिला प्रोफेसर ने किया बयां; AMU डीन पर गंभीर आरोप

senior professor rachna kaushal leveled serious allegations against amu dean nafees ahmed ansari
अलीगढ़

नसबंदी के बाद हुआ खेल! शहर में एक साथ 64 महिलाएं प्रेगनेंट, लोगों में मचा हड़कंप

नसबंदी के बाद 64 महिलाएं गर्भवती पाई गईं
अलीगढ़

शाहरुख खान के खिलाफ फतवा; मौलाना बोले-‘….हिंदू समुदाय के लिए स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण’

maulana issues fatwa against shah rukh khan know what is the demand aligarh
अलीगढ़

BJP नेता के गनर ने महामंत्री पर तान दी बंदूक; हाथापाई भी हुई! भाजपा के दो दिग्गज आपस में भिड़े

bjp leader gunman pointed gun at general secretary two leaders clashed in aligarh
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.