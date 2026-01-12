अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत, थाने तक पहुंचा मामला; मां ने तानी चप्पल, विवाद ने पकड़ा तूल

अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत | Image Video Grab
BJP leader girl fight Aligarh:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता और एक युवती के बीच सरेराह मारपीट हो गई। यह घटना देहलीगेट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। इसके बाद जो कुछ थाना परिसर में हुआ, उसने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया।
जानकारी के अनुसार, रविवार को भाजपा के युवा नेता गौरांग तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ घुड़ियाबाग इलाके से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक एक युवती से आमने-सामने मुलाकात हो गई। पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते विवाद हाथापाई और मारपीट में बदल गया। राह चलते लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अलग कर थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बन गई थी, इसलिए दोनों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई।
थाने में पहुंचने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भाजपा नेता गौरांग तिवारी को थाना प्रभारी के कक्ष में कुर्सी पर बैठा देख युवती भड़क गई। युवती ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा भाजपा नेताओं को विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके बाद वह जोर-जोर से हंगामा करने लगी और मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाने लगी।
हंगामे के दौरान युवती की मां भी थाने पहुंच गई। बेटी की हालत देखकर वह भी आक्रोशित हो गईं और कथित तौर पर भाजपा नेता पर चप्पल उठा ली। हालांकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। थाने के भीतर हुए इस पूरे हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भाजपा नेता गौरांग तिवारी और युवती के बीच विवाद नया नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले युवती की ओर से गौरांग तिवारी के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच कई मामलों में कानूनी टकराव होता रहा है।
मारपीट के आरोपों को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया है। देर शाम युवती और गौरांग तिवारी दोनों की ओर से लिखित तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
