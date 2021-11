दो धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

AU said No one has Right to Interfere in Married Life of Two Adults- इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने गैर धर्म में शादी करने के संबंधित मामलों में कहा है कि किसी को भी विपरीत धर्म के दो शादीशुदा बालिग जोड़े की जिंदगी में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।