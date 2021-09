Mahant Narendra Giri: इन विवादों से घिरे थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि, आज होगा अंतिम संस्कार

Mahant Narendra Giri Death Funeral Rites to be Performed on 21 September- अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (All India Akhara Parishad) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की सोमवार की शाम 5:30 बजे अल्लापुर स्थित बाघम्बरी मठ पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मठ के कमरे में ही महंत ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की पुष्टि की है।