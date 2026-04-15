प्रयागराज: अतीक अहमद और उसके परिवार की अब तक 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त

Three years since Atiq-Ashraf murder: अतीक अहमद मुख्य रूप से प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के चकिया इलाके में रहता था। यहां पर उसकी आलीशान कोठी थी। जिसे 2020 में गिरा दिया गया। बताया जाता है अतीक अहमद का यह सबसे बड़ा कार्य स्थल था। जबकि धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया में ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और उसकी बेटों का घर था, जिसे भी 2023 में गिरा दिया गया। चकिया चौराहे जीटी रोड के निकट ही अतीक अहमद ने ऑफिस बनाया था। यहीं से भी अतीक अहमद पूरे गैंग का संचालन करता था। इसके अतिरिक्त राजरूपपुर चकिया रोड में एक गेस्ट हाउस था। कब तक 8 से 10 संपत्तियों को जब्त या नष्ट कर दिया गया। अतीक अहमद की 11000 करोड़ से 11684 करोड़ तक की संपत्ति होने का अनुमान है। ‌