प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड, पति को लटकाया, महिला और बेटियों का काटा गला, हिरासत में लिए गए कुछ लोग

Mass Murder: प्रयागराज के एक परिवार के पांच लोगों की निर्मम तरीके से हत्या के बाद पुलिस ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है।इससे पूर्व शनिवार देर रात सोते समय राहुल तिवारी (42), उनकी पत्नी प्रीति (38) और तीन बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने की बात सामने आई है। सुबह जैसे ही इलाके में यह खबर फैली, दहशत मच गया। पांच लोगों में 5 और 7 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार सुबह हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और डॉग स्क्वायड की टीम ने उक्त जगह और घटना का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में भेज दिया।

