जयसमंद बांध में 10 फीट पानी आया, वन मंत्री संजय शर्मा व कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया

अकबरपुर. सरिस्का क्षेत्र में दो-तीन दिनों से लगातार हो रही बरसात से अब जयसमंद बांध खिलखिलाने लगा है। इस बांध में 10 फीट पानी आ चुका है। मंगलवार को वन राज्यमंत्री संजय शर्मा व कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने सिलीसेढ़ झील और जयसमंद बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी बहाव क्षेत्र में रील बनाने और नहाने वालों को रोकने के अधिकारियों को निर्देश दिए।वन मंत्री शर्मा ने कहा कि रूपारेल नदी, जयसमंद बांध में और भी अधिक पानी का संचय करने के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत कार्य किया जाएं। इस बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। इधर सिलीसेढ़ झील से भी करीब 3 इंच पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जिसे लेकर कलक्टर ने जयसमंद बांध और सिलीसेढ झील पहुंच कर जायजा लिया। इस दौरान पानी बहाव क्षेत्र में नहा रहे लोगों और रील बनाने वाले को पानी से दूर रहने की हिदायत दी। उन्हें समझाया कि अभी मानसून सक्रिय है। बारिश के दौरान अचानक तेज बहाव में डूबने या बहने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इस तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए कलक्टर ने जलाशयों के समीप चेतावनी बोर्ड लगवाने के लिए भी संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए।