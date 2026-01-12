अलवर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती

सोमवार को अलवर शहर में स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद के जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डालने वाले आयोजन शामिल रहे। विवेकानंद चौक, स्कूलों और महिला शक्ति केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
कार्यक्रमों में युवाओं और विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन-दर्शन और शिक्षाओं से प्रेरित होने का अवसर मिला। कुछ आयोजनों में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महिला शक्ति केंद्रों में महिलाओं ने नृत्य और गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और भी जीवंत बनाया।
सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनका संदेश समाज में नैतिकता, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर शहरवासियों ने सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की।
