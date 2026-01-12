12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती

सोमवार को अलवर शहर में स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anshum Ahuja

Jan 12, 2026

सोमवार को अलवर शहर में स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद के जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डालने वाले आयोजन शामिल रहे। विवेकानंद चौक, स्कूलों और महिला शक्ति केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

कार्यक्रमों में युवाओं और विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन-दर्शन और शिक्षाओं से प्रेरित होने का अवसर मिला। कुछ आयोजनों में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महिला शक्ति केंद्रों में महिलाओं ने नृत्य और गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और भी जीवंत बनाया।

सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनका संदेश समाज में नैतिकता, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर शहरवासियों ने सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, जयसमंद बांध में ले जाकर किया नष्ट 

अलवर

सरिस्का में वन्यजीव व जंगल की सुरक्षा लाठी-डंडों के भरोसे

अलवर

Alwar: अलवर में टाइमर लगे संदिग्ध ‘बम’ ने फैलाई दहशत, जयसमंद बांध के बीच रखकर पुलिस ने संभाला मोर्चा

Suspected bomb, Suspected bomb in Alwar, Suspected bomb in Rajasthan, Jaipur ATS, Bomb Disposal Squad, Alwar Crime News, Rajasthan Crime News, Bomb in Alwar, Bomb found in Alwar, Bomb found in Rajasthan, Bomb with timer, संदिग्ध बम, संदिग्ध बम इन अलवर, संदिग्ध बम इन राजस्थान, जयपुर एटीएस, बम निरोधक दस्ता, अलवर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज, बम इन अलवर, अलवर में बम मिला, राजस्थान में बम मिला, टाइमर लगा बम
अलवर

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ली अधिकारियों की बैठक, बजट पूर्व सुझावों पर चर्चा

अलवर

सरिस्का में रोमांचक नजारा: टाइग्रेस ST-30 तीन शावकों संग दीवार फांद सड़क पर आई

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.