अलवर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती

सोमवार को अलवर शहर में स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद के जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डालने वाले आयोजन शामिल रहे। विवेकानंद चौक, स्कूलों और महिला शक्ति केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।