Rajasthan Crime: मामा के घर आई नाबालिग से सरकारी स्कूल में बलात्कार, केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी

पीड़िता के पिता का कहना है कि मेरी बेटी के मामा व अन्य ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा किया, तो वे अपने गांव के तरफ भाग गए। अगले दिन आरोपी फिर से आए और धमकी देकर गए कि तुमने मुकदमा दर्ज कराया, तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद आरोपियों ने मेरी बेटी के मामा को पहले बंधक बनाया, फिर अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर मेरी बेटी के मामा का अपहरण कर ले गए।