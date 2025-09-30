200 किलो दूषित व दुर्गंधयुक्त पनीर व 50 किलो दूध पाउडर कराया नष्ट

लक्ष्मणगढ़. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त जयपुर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान 200 किलो दूषित व दुर्गंधयुक्त पनीर व 50 किलो दूध पाउडर नष्ट कराया।
बीसीएमएचओ डॉ. रूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल व अशोक लखेरा ने कस्बे के समीपवर्ती सजनपुरी गांव में चल रही एक डेयरी पर जांच की तो एक डी फ्रिज में 700 ग्राम वजनी बट्टी के रूप में कई किलो पनीर बिक्री के लिए रखा मिला। जांच करने पर पनीर दूषित व बदबूदार पाया गया। जिस पर टीम ने 200 किलो दूषित एवं बदबूदार पनीर को नष्ट कराया। साथ ही डेयरी में एक कट्टे में मिले 50 किलो दूध पाउडर को भी पुराना एवं खराब होने की वजह से नष्ट कराया।जांच में पनीर विक्रेता की ओर से दूध में से क्रीम निकालकर एवं उसमें दूध पाउडर व वनस्पति तेल मिलाकर मिलावटी पनीर बनाने की बात सामने आई। जिस पर टीम ने पनीर व क्रीम का सैम्पल भी लिया। जांच में इकाई का फर्श जगह-जगह टूटा व अत्यधिक मात्रा में गंदगी व सफाई का अभाव मिलने, पनीर बनाने एवं रखने के बर्तन भी साफ नहीं मिलने पर संचालक को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।
पूर्व मेंं भी मिली थी मिलावटबीसीएमओ डॉ. रूपेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी उक्त इकाई के पनीर के सैंपल मिलावटी पाए जा चुके हैं। अगर दोबारा भी सैम्पल मिलावटी मिले तो एफएसएसए की धारा 64 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद टीम लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक फूड प्रोडक्शन फर्म से लाल मिर्च पाउडर का सैम्पल लिया। टीम ने कस्बे के व्यापारियों को फ़ूड लाइसेंस दुकान पर लगा कर रखने व सफाई रखने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने के लिए निर्देशित किया। रेस्टोरेंट संचालकों एवं मिठाई विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे खाद्य पदार्थों को अखबार के पेपर में लपेटकर नहीं परोसे।
कार्रवाई के दौरान मचा हड़कंप
मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को आई टीम की भनक लगते ही खाद्य सामग्री विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार इधर-उधर हो गए। कई दुकानें बंद कर टीम के जाने की टोह लेते है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के आते ही मिलावट का कारोबार जोर पकड़ लेता है।
