200 किलो दूषित व दुर्गंधयुक्त पनीर व 50 किलो दूध पाउडर कराया नष्ट

बीसीएमएचओ डॉ. रूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल व अशोक लखेरा ने कस्बे के समीपवर्ती सजनपुरी गांव में चल रही एक डेयरी पर जांच की तो एक डी फ्रिज में 700 ग्राम वजनी बट्टी के रूप में कई किलो पनीर बिक्री के लिए रखा मिला। जांच करने पर पनीर दूषित व बदबूदार पाया गया। जिस पर टीम ने 200 किलो दूषित एवं बदबूदार पनीर को नष्ट कराया। साथ ही डेयरी में एक कट्टे में मिले 50 किलो दूध पाउडर को भी पुराना एवं खराब होने की वजह से नष्ट कराया।जांच में पनीर विक्रेता की ओर से दूध में से क्रीम निकालकर एवं उसमें दूध पाउडर व वनस्पति तेल मिलाकर मिलावटी पनीर बनाने की बात सामने आई। जिस पर टीम ने पनीर व क्रीम का सैम्पल भी लिया। जांच में इकाई का फर्श जगह-जगह टूटा व अत्यधिक मात्रा में गंदगी व सफाई का अभाव मिलने, पनीर बनाने एवं रखने के बर्तन भी साफ नहीं मिलने पर संचालक को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।