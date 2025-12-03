महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 90 सीटें, छात्राएं सिर्फ 9

प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में अलवर जिले को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात दी थी। कॉलेज शुरू भी हो गया, लेकिन जमीनी हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। कॉलेज वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस के एक ही कमरे में संचालित हो रहा है। पहले ही सत्र में 90 सीटों पर प्रवेश होना था, लेकिन मात्र 9 छात्राओं ने ही दाखिला लिया है। कॉलेज में तीन शाखाओं में फैंशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन और कॉर्मशियल आर्ट में पढ़ाई करवाई जा रही है। पहले ही सत्र में सीमित सुविधाओं के बीच कॉलेज चल रहा है, ऐसे में छात्राओं की संख्या और कॉलेज की कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। नए भवन और स्टाफ नियुक्ति के बाद ही यह कॉलेज पूरी क्षमता के साथ चल सकेगा।