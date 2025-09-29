खेत से मिला 12 फीट लंबा अजगर, सफल रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा



रेस्क्यू के बाद अजगर को मेगा हाइवे स्थित रेलवे कार्यालय के पास जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और सोनू कोली की टीम के प्रयासों की सराहना की। वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि वन्यजीवों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके।