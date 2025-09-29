खेत से मिला 12 फीट लंबा अजगर, सफल रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा

राजगढ़ क्षेत्र के पुराना राजगढ़ गांव में एक खेत से अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेत में रखे चारे और लकड़ियों के ढेर में छिपे इस अजगर की लंबाई करीब 12 फीट और वजन लगभग 30 किलो बताया जा रहा है।
वनपाल दिलीप चौहान को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वन्यजीव रेस्क्यूअर सोनू कोली को अवगत कराया। जानकारी मिलते ही सोनू कोली मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
रेस्क्यू के बाद अजगर को मेगा हाइवे स्थित रेलवे कार्यालय के पास जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और सोनू कोली की टीम के प्रयासों की सराहना की। वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि वन्यजीवों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग