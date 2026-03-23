मामा के घर आई 16 वर्षीय नाबालिग से सरकारी स्कूल में नशीला पदार्थ सुंघा कर बलात्कार

अलवर. जिले के एक थाना क्षेत्र में अपने मामा के घर आई 16 वर्षीय नाबालिग रात करीब 12 बजे बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली, तो दो युवक उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर एक सरकारी स्कूल में ले गए। जहां एक युवक ने इस नाबालिग से बलात्कार किया और दूसरा युवक नाबालिग से छेड़छाड़ करता रहा। घटना 17 मार्च की है। सोमवार को पीडि़ता को पुलिस थाने लेकर पहुंचे उसके पिता रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 70(2), 137(2), 127 (2), 351(2), (3) बीएनएस 5जी/6 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है।थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीडि़ता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी अपने मामा के घर गई हुई थी। रात को जब वह बाथरूम करने के लिए घर से बाहर निकली, तो दो युवक बाइक पर सवार होकर वहां आए और मेरी बेटी को जबरन अपने साथ ले गए। आरोपी मेरी बेटी को पास के एक गांव के सरकारी स्कूल के अंदर ले गए और वहां नशीला पदार्थ सुंघाकर एक युवक ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया तथा दूसरा आरोपी युवक ने मेरी बेटी को पकड़े रखा और अश्लील हरकतें करता रहा।