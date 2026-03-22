अलवर के करणी माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

पहाड़ी क्षेत्र और ऊँचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। रविवार का अवकाश होने के कारण भीड़ का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूर-दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ माता के दरबार की ओर बढ़ते दिखाई दिए। मंदिर परिसर और इसके आसपास का पूरा इलाका भक्तों की भारी भीड़ से पूरी तरह पैक रहा।