5 हजार रुपये उधार मांगना युवक को पड़ा भारी, लाठी-डंडों और फरसे से हमला 

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में ईद के त्यौहार की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब महज 5 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उधार दिए गए पैसे वापस मांगना एक 21 वर्षीय युवक के लिए इतना भारी पड़ा कि आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और मरा हुआ समझकर सुनसान खेत में फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।