गोशाला में गो-सेवा और कॉलेज में पौधरोपण से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष की कड़ी में दूसरा प्रमुख कार्यक्रम राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित हुआ। यहाँ सभी ने मिलकर पौधरोपण किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने न केवल पौधे लगाने, बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने की शपथ भी ली।

शिक्षण संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डाला। मुख्य बिंदुओं में शामिल था:

जलवायु परिवर्तन: शिक्षकों ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति संकट में है, जिसका समाधान केवल हरियाली बढ़ाकर ही संभव है।

जल संरक्षण: सभी को पानी की एक-एक बूंद बचाने और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया।

शिक्षा का महत्व: कुलिश जी के व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए बताया गया कि कैसे शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।