दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘सुविधा’ के नाम पर ‘दुविधा’, घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर वाहन चालक

वाहन चालकों का कहना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना प्रबंधन की विफलता है। यदि यहाँ सीएनजी पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई जाए और लंच के समय कर्मचारियों की शिफ्ट रोटेशन में लगाई जाए, तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। फिलहाल, पिनान रेस्ट एरिया की यह अव्यवस्था दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के दावों की पोल खोल रही है। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली-जयपुर के बीच की दूरी को भी कम करता है और प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत को भी जोड़ता है।