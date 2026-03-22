दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘सुविधा’ के नाम पर ‘दुविधा’, घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर वाहन चालक

एक्सप्रेस-वे के पिनान रेस्ट एरिया स्थित पेट्रोल पंप (फोटो - पत्रिका)
देश का आधुनिक और 'हाई-टेक' कहा जाने वाला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे इन दिनों अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है। एक्सप्रेस-वे के पिनान रेस्ट एरिया स्थित पेट्रोल पंप पर प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आ रही है, जहाँ ईंधन भरवाने के लिए वाहन चालकों को घंटों तक भीषण धूप और लंबी कतारों में जूझना पड़ रहा है।
लंबा सफर तय कर पिनान रेस्ट एरिया पहुँचने वाले वाहन चालकों का आरोप है कि यहां तैनात कर्मचारी 'लंच ब्रेक'*का हवाला देकर एक साथ नदारद हो जाते हैं। एक्सप्रेस-वे जैसे व्यस्त मार्ग पर, जहाँ हर मिनट की कीमत होती है, वहाँ पेट्रोल पंप का घंटों बंद रहना सुरक्षा और सुविधा दोनों पर सवालिया निशान लगाता है। चालकों ने बताया कि लंच के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण पंप पर वाहनों का अंबार लग जाता है।
एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ (लेफ्ट और राइट साइड) संचालित पंपों पर सीएनजी की मांग तो अधिक है, लेकिन उसे भरने वाले 'वॉल्व' (पॉइंट्स) की संख्या बेहद कम है। इसके चलते:
कार चालकों को लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है।
समय की बर्बादी के कारण एक्सप्रेस-वे की 'द्रुतगामी' (Fast-track) सेवा का उद्देश्य ही विफल हो रहा है।
हम एक्सप्रेस-वे का टोल इसलिए देते हैं ताकि सफर जल्दी और सुलभ हो, लेकिन यहां पेट्रोल पंप की अव्यवस्था ने दो घंटे खराब कर दिए। लंच के नाम पर कर्मचारियों का गायब होना बर्दाश्त से बाहर है।"— एक परेशान वाहन चालक
वाहन चालकों का कहना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना प्रबंधन की विफलता है। यदि यहाँ सीएनजी पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई जाए और लंच के समय कर्मचारियों की शिफ्ट रोटेशन में लगाई जाए, तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। फिलहाल, पिनान रेस्ट एरिया की यह अव्यवस्था दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के दावों की पोल खोल रही है। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली-जयपुर के बीच की दूरी को भी कम करता है और प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत को भी जोड़ता है।
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