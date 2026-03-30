भवानी तोप सर्किल पर सब्जी की दुकान में लगी आग, पूरा सामान जलकर राख

अलवर शहर में सोमवार तड़के आग लगने की घटना सामने आई है। शहर के व्यस्ततम भवानी तोप सर्किल स्थित एक फल-सब्जी और जूस की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस अग्निकांड में दुकानदार का सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटनास्थल से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही मुख्य अग्निशमन केंद्र स्थित है, लेकिन इसके बावजूद आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका और दुकानदार को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा।