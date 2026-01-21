जंगल में मिला दुर्लभ प्रजाति का उल्लू, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय पालिका कार्मिक की मदद से उल्लू को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे तुरंत राजगढ़ स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सक डॉ. मोहन लाल मीना और डॉ. योगेश मीना ने उल्लू का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक ठंड के कारण उल्लू कमजोर हो गया था, हालांकि उसकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है।