21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जंगल में मिला दुर्लभ प्रजाति का उल्लू, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के खरखड़ा गांव के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि ठंड के कारण उल्लू उड़ने में असमर्थ था और खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही नगर पालिका कार्मिक जुगनू तमोली एवं वन विभाग की टीम मौके पर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 21, 2026

राजगढ़ में मिला दुर्लभ प्रजाति का उल्लू (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के खरखड़ा गांव के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि ठंड के कारण उल्लू उड़ने में असमर्थ था और खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही नगर पालिका कार्मिक जुगनू तमोली एवं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय पालिका कार्मिक की मदद से उल्लू को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे तुरंत राजगढ़ स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सक डॉ. मोहन लाल मीना और डॉ. योगेश मीना ने उल्लू का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक ठंड के कारण उल्लू कमजोर हो गया था, हालांकि उसकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है।

वनकर्मियों ने जानकारी दी कि यह उल्लू दुर्लभ प्रजाति का नर है, जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। प्राथमिक उपचार के बाद उल्लू को माचाड़ी मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में सुरक्षित रूप से रखा गया है। वहां वन विभाग की निगरानी में उसकी नियमित देखभाल की जा रही है।

वन विभाग का कहना है कि उल्लू के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। वहीं, विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वन्यजीव मिलने पर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जंगल में मिला दुर्लभ प्रजाति का उल्लू, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले महीने से इन लोगों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जल्द करें ये काम 

अलवर

ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सम्मानित

अलवर

Rajasthan Crime: सरसों के खेत से नवविवाहिता का अपहरण, थार में डालकर ले गए बदमाश

अलवर

पहाड़ी पर लगी आग, वन विभाग व स्कूल स्टाफ की तत्परता से टला बड़ा हादसा

अलवर

Alwar Development: 28 करोड़ रुपए से बदलेगी अलवर की सूरत, 161 विकास कार्यों को हरी झंडी

Development work, development work in Alwar, Alwar development work, District Mineral Foundation Trust, District Mineral Foundation Trust Alwar, Alwar News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन अलवर, अलवर विकास कार्य, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अलवर, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.