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अलवर-जयपुर रोड पर दहशत का मंजर, उमरैण के पास बाउंड्री वॉल पर बैठा दिखाई दिया लेपर्ड

अलवर जिले में लेपर्ड की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

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Rajendra Banjara

Mar 24, 2026

अलवर जिले में लेपर्ड की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ताजा मामला जयपुर रोड स्थित उमरैण के पास का है, जहां सड़क किनारे एक लेपर्ड को बैठे हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

घटना का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम को अलवर-जयपुर रोड पर यह सनसनीखेज दृश्य सामने आया। एक परिवार अपनी कार से जयपुर की ओर जा रहा था। जब उनकी कार उमरैण के पास पहुंची, तो सड़क के किनारे एक छोटी बाउंड्री वॉल पर एक तेंदुआ (लेपर्ड) बैठा दिखाई दिया। लेपर्ड सीधे सड़क की ओर मुंह किए हुए था, मानो किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो।

कार की ओर बढ़ा कदम

जैसे ही कार लेपर्ड के करीब पहुंची, वह अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। लेपर्ड का यह व्यवहार देखकर कार में सवार लोग डर के मारे सहम गए। कार में बैठे एक सदस्य ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इस पूरे घटनाक्रम को वीडियो में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लेपर्ड कार की तरफ घूरता नजर आ रहा है। यह देखते ही परिवार ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से तेजी से निकल गए।

वन विभाग तुरंत अलर्ट

इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लेपर्ड जैसे जंगली जानवर अक्सर रात के समय शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसे में रात के समय सड़क किनारे अकेले पैदल चलने या दोपहिया वाहन से यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी को लेपर्ड दिखाई दे, तो उसे परेशान करने के बजाय शांत रहें और वन विभाग को सूचित करें। यह घटना एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की ओर इशारा करती है। हमें वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा।

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Published on:

24 Mar 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर-जयपुर रोड पर दहशत का मंजर, उमरैण के पास बाउंड्री वॉल पर बैठा दिखाई दिया लेपर्ड

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