अलवर-जयपुर रोड पर दहशत का मंजर, उमरैण के पास बाउंड्री वॉल पर बैठा दिखाई दिया लेपर्ड

इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लेपर्ड जैसे जंगली जानवर अक्सर रात के समय शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसे में रात के समय सड़क किनारे अकेले पैदल चलने या दोपहिया वाहन से यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी को लेपर्ड दिखाई दे, तो उसे परेशान करने के बजाय शांत रहें और वन विभाग को सूचित करें। यह घटना एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की ओर इशारा करती है। हमें वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा।