Petrol-Diesel News: राजस्थान के इस जिले में 84 पंपों पर अब थोक में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नए आदेश लागू

होऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा क्रूड ऑयल के अंतराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से डीलर्स को उधार तेल देने की व्यवस्था बंद की गई है। एडवांस पर तेल मिल रहा है। इसके चलते कुछ पेट्रोल पंप संचालक एडवांस के अभाव में तेल नहीं मंगा पा रहे है, जिससे कुछ स्थानों पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।