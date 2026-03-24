Rajasthan Crime News: 5 साल पहले लव मैरिज, फिर नफरत और बेहरमी से पत्नी की हत्या… पढ़ें पुलिस का खुलासा

मेरी पत्नी गुलव्सा को बीमारी थी। कुछ दिन पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। वर्तमान में टीबी का इलाज चल रहा था। मैंने उसे छोड़ना चाहा, इस पर उसने मेरे खिलाफ दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराकर मुझे थाने में बंद करा दिया। ईद के दिन उसने मुझसे झगड़ा किया। तब मैंने उससे तंग आकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं उसे सुनसान जगह ले गया और पत्थर से सिर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।