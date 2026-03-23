पूर्व सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर से जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू

अलवर. कोरोना के बाद से उद्योग मजदूरों की कमी से जूझ रहे थे। जो मजदूर गांव गए, उनमें से ज्यादातर वापस नहीं लौटे। कैसे-जैसे काम पटरी पर आया तो अब सिलेंडर की किल्लत के चलते मजदूरों का पलायन फिर शुरू हो गया है। भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़, साेतानाला, शाहपुर, घीलोठ व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से करीब 50 हजार मजदूर गांवों का पलायन कर चुके हैं। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से मजदूरों को पांच किलो एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं। इसके बाद कई मजदूर रुकने को तैयार नहीं हैं। यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिक काम करते हैं।