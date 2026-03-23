मासूम के अपहरण का प्रयास, बच्चे की सूझबूझ से नाकाम हुए नकाबपोश बदमाश

बहरोड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के हमींदपुर रोड स्थित डंपिंग यार्ड के समीप रविवार देर शाम बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश की। हालांकि, बच्चे की सतर्कता और सूझबूझ के चलते बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके के अभिभावकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित बालक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अपने घर के पास गली में अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान अचानक गेंद कुछ दूरी पर चली गई। जब बालक गेंद उठाने के लिए डंपिंग यार्ड की तरफ गया, तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उसे देख लिया। बच्चे ने बताया कि बदमाश एक कपड़े पर कुछ संदिग्ध पदार्थ छिड़क रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ी, वे उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़े।
अचानक अनजान नकाबपोशों को अपनी ओर आता देख बालक घबराया नहीं, बल्कि उसने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। बदमाशों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन बालक भागते हुए उस जगह पहुंच गया जहां अन्य बच्चे और लोग मौजूद थे। भीड़ को नजदीक देख बदमाश पकड़े जाने के डर से अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से रफूचक्कर हो गए। बालक ने तुरंत घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई।
परिजनों ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे सहित आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से आसपास के घरों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके और उनके भागने के मार्ग का पता लगाया जा सके।
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि एक बच्चे के अपहरण के प्रयास की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
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