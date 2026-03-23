मासूम के अपहरण का प्रयास, बच्चे की सूझबूझ से नाकाम हुए नकाबपोश बदमाश

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित बालक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अपने घर के पास गली में अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान अचानक गेंद कुछ दूरी पर चली गई। जब बालक गेंद उठाने के लिए डंपिंग यार्ड की तरफ गया, तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उसे देख लिया। बच्चे ने बताया कि बदमाश एक कपड़े पर कुछ संदिग्ध पदार्थ छिड़क रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ी, वे उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़े।