अलवर में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल खराब होने का डर

सकट क्षेत्र में सोमवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे से तेज हवाओं के साथ मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई। लगातार बिगड़ते मौसम के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार है और कटाई का काम पर चल रहा है। ऐसे में बारिश होने से कटी हुई फसल भीग गई है, जिससे दाने के काले पड़ने और गुणवत्ता खराब होने का बड़ा जोखिम पैदा हो गया है।