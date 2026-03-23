अलवर में रसोई गैस का गहराया संकट: प्रशासन के दावों के बीच गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और शिकायतों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है या एजेंसी संचालक मनमानी कर रहा है, तो वे सीधे कंट्रोल रूम के नंबर 0144-2338000 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति या कालाबाजारी की सूचना के लिए पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला रसद विभाग का कहना है कि आपूर्ति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।