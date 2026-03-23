शहीदी दिवस पर देशप्रेम का जज्बा, मंत्री संजय शर्मा ने पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी

शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 'माय भारत' अलवर की ओर से "माय भारत, माय रिस्पांसिबिलिटी" विषय पर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंत्री संजय शर्मा ने पदयात्रा में शामिल स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है।