ग्राम विकास अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

राजस्थान के विकास की धुरी कहे जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी (VDO) अब अपनी लंबित मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को अलवर जिला मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले जिले भर के ग्राम सेवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोशित अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।