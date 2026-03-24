RBSE Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी, यहां देखें रिजल्ट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने आज 24 मार्च 2026 को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में नतीजे जारी कर लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म किया है। राज्य सरकार के नए शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश के पालन में बोर्ड ने अपनी कार्यक्षमता का परिचय देते हुए काफी जल्दी परीक्षा परिणाम जारी किया है। इस बार 94.23 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर स्थित ऑफिस से राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट की घोषणा की है।