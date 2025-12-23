अरावली बचाने की एक दुकानदार की अनोखी मुहिम बनी चर्चा का विषय

अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर देशभर में उठ रही चिंताओं के बीच अलवर के नोगांवा में एक दुकानदार की अनोखी पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दुकानदार जैन स्वीट्स के राकेश जैन उर्फ बंटी जैन ने खास तौर पर स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए एक रचनात्मक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बच्चे कागज पर 100 बार “अरावली बचाओ” लिखकर दुकान पर लाते हैं और बदले में उन्हें पुरस्कार स्वरूप स्वादिष्ट पनीर के समोसे दिए जा रहे हैं।