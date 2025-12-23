23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अरावली बचाने की एक दुकानदार की अनोखी मुहिम बनी चर्चा का विषय

अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर देशभर में उठ रही चिंताओं के बीच अलवर के नोगांवा में एक दुकानदार की अनोखी पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 23, 2025

बच्चे ‘अरावली बचाओ’ कागज पर लिखकर लाते हैं और उन्हें समोसे मिलते हैं (फोटो - पत्रिका)

अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर देशभर में उठ रही चिंताओं के बीच अलवर के नोगांवा में एक दुकानदार की अनोखी पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दुकानदार जैन स्वीट्स के राकेश जैन उर्फ बंटी जैन ने खास तौर पर स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए एक रचनात्मक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बच्चे कागज पर 100 बार “अरावली बचाओ” लिखकर दुकान पर लाते हैं और बदले में उन्हें पुरस्कार स्वरूप स्वादिष्ट पनीर के समोसे दिए जा रहे हैं।

इस अनोखी पहल का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और अरावली के महत्व को समझाना है। दुकानदार का कहना है कि बच्चे जब लिखते हैं, तो उनके मन में सवाल भी उठते हैं कि अरावली क्यों बचानी है। इसी बहाने उन्हें अरावली के पर्यावरणीय, जल संरक्षण और जैव विविधता से जुड़े महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। अब तक दर्जनों बच्चे इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और पुरस्कार पा चुके हैं, जबकि यह अभियान लगातार जारी है।


गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव के बाद कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नई परिभाषा के अनुसार आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊंचे भू-भाग को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस फैसले के बाद लोगों में आशंका है कि अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर सरकार की सख्ती कम हो सकती है, जिससे इन प्राचीन पहाड़ियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।

अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक मानी जाती है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। यह पर्वतमाला न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि जलवायु नियंत्रण, भूजल संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में भी सहायक है। ऐसे में एक दुकानदार की यह छोटी लेकिन प्रभावी पहल समाज को यह संदेश दे रही है कि अरावली को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 12:11 pm

Published on:

23 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अरावली बचाने की एक दुकानदार की अनोखी मुहिम बनी चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Save Aravali:’राजस्थान की जनता चुनाव जिता सकती है, तो अरावली भी बचा सकती है’, टीकाराम जूली का बड़ा बयान

Tika-Ram-Jully
अलवर

किशनगढ़ बास–तिजारा हाईवे पर कार में मिली अज्ञात लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी

अलवर

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में आंदोलन की चेतावनी

अलवर

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का सांकेतिक धरना

अलवर

Alwar Crime: नकली सोने पर 19 खातों से लिया लोन, 98 लाख रुपए की हेराफेरी, मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार

Alwar-Crime
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.