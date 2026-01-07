अलवर में यहां लगेगा टेलिस्कोप, दिखेगा ब्रह्मांड का नजारा 

अलवर अब शहर के मोती डूंगरी से पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। चांद, तारों से लेकर आकाशगंगा नजर आएंगी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण व अन्य खगोलीय घटनाएं भी नजदीक से देखी जा सकेंगी। यूआइटी यहां टेलीस्कोप लगाने जा रही है। इस पर करीब 25 लाख रुपए खर्च होंगे। साथ ही, इसी डूंगरी की चोटी पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी 30 फीट ऊंची लगेगी। इस पर करीब सवा करोड़ रुपए खर्च होगा। जनवरी में ही इस प्रस्ताव को धरातल पर लाने की योजना है।