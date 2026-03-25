गलतफहमी में युवती का अपहरण; सच सामने आते ही, वापस उसी जगह पर छोड़ा 

राजस्थान के अलवर शहर में एक अजीब वाक्या सामने आया है। कुछ युवक एक युवती को गलतफहमी में उठा ले गए और थोड़ी देर बाद वापस वहीं छोड़कर चले गए। दरअसल, अलवर नगर निगम कार्यालय के बाहर से कुछ लोग एक युवती को जबरन कार में बैठाकर ले गए। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ ही देर बाद अपहरणकर्ता युवती को वापस सुरक्षित छोड़कर मौके से फरार हो गए। जांच में सामने आया कि यह पूरी घटना केवल एक 'गलतफहमी' का नतीजा थी।