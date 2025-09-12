नीमराणा हाईवे पर हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बाइक सवार अंडरपास से सर्विस लेन पर निकले, तभी जयपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में डंपर के पीछे चल रही एक कार भी डंपर में जा घुसी, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार सवार को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और हादसे की जांच में जुट गई है।